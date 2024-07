Affaire Hôtel Savana : Un scandale à 36 milliards FCfa (Marvel Ndoye)

Les Acteurs principaux

1. Amadou Loum Diagne

Déjà connu pour divers scandales, notamment celui du FESMAN à 25 milliards FCfa, Amadou Loum Diagne est au cœur de cette affaire. Sous le couvert de sa société PARINVEST SA, il aurait orchestré cette opération douteuse.



2. Mamour Fall

Associé du Cabinet Garecgo, il a été désigné comme syndic pour la liquidation judiciaire de l'Hôtel Savana. Cependant, son cabinet est également le commissaire aux comptes de sociétés appartenant à Amadou Loum Diagne, soulevant des questions de conflit d'intérêts.



3. La Société Hôtelière du Lido (SHL)

Propriétaire de l'Hôtel Savana Dakar, la SHL est la victime de cette arnaque. Les propriétaires accusent les autorités de vouloir les spolier de leur bien à vil prix.



4. Luis Riu Guell

Impliqué précédemment dans le scandale des 25 hectares de la Pointe Sarène, Luis Riu Guell est soupçonné d'être le bénéficiaire final de cette vente frauduleuse.



5. Divers acteurs au sein de l'État

Des fonctionnaires de la Direction des domaines et de la magistrature sont également impliqués, aidant à faire avancer les intérêts des affairistes au détriment des propriétaires légitimes.



Chronologie des événements

Acte 1 : Lancement du Projet "Iles-Jardins"

SAVANA a initié un projet ambitieux de création de pôles écologiques de développement appelés "Iles-jardins". Pour cela, il fallait renouveler ou convertir le bail foncier de 14 450 m² et acquérir une parcelle attenante. C'est à ce moment que les manipulations ont commencé.



Acte 2 : Mise en difficulté de l'hôtel

Avec le projet en cours, l'exploitation commerciale de l'hôtel a été réduite. Les autorités ont fait traîner les procédures de renouvellement ou de mutation du bail, attribuant même la parcelle attenante à CSE, plongeant l'hôtel dans une situation économique critique.



Acte 3 : Liquidation judiciaire

Le 24 mars 2024, un jugement a mis l'Hôtel Savana en liquidation judiciaire, désignant Mamour Fall comme syndic et El Hadj Malick Wade, comme juge commissaire. Ce dernier est également le commissaire aux comptes de la société VACAP World, propriété d'Amadou Loum Diagne.



Acte 4 : Vente de l'hôtel à un prix défiant toute logique

Mamour Fall a organisé un appel à manifestation d'intérêt pour la vente de l'hôtel. De manière suspecte, c'est le groupement PARINVEST SA – CSE, en partenariat avec le groupe RIU, qui a été retenu pour la modique somme de 10,5 milliards, alors que la valeur réelle dépasse 36 milliards FCfa .



Acte 5 : Rejet des actions judiciaires

Toutes les actions judiciaires intentées par les propriétaires de l'Hôtel Savana, ont été ignorées ou rejetées, malgré les évidences de fraude et de conflit d'intérêts.



Appel aux nouvelles autorités

Les nouvelles autorités sont appelées à intervenir, pour stopper ou annuler cette vente frauduleuse et demander des comptes aux responsables. Le Premier Ministre Ousmane Sonko, lors de sa visite à la plage de l’Anse Bernard, a dénoncé ce scandale et rappelé la valeur réelle des terrains dans cette zone.











Source contribution : Marvel Ndoye