Affaire Ibou Touré : Son ex- femme lui réclame 1 milliard, Waly Seck lui constitue un avocat

La date du 15 janvier restera à jamais grave dans la mémoire du footballeur Ibou Touré. C’est ce jour-là que le Tribunal va trancher dans le dossier de divorce qui l’oppose à son femme, Bana Valfroy. Pour lui faire payer cher qu’elle considère comme une trahison, la dame a décidé d’augmenter ce qu’elle réclame en termes de dommages et intérêts.



Dans le premier jugement rendu, il était convenu une pension alimentaire de 500 000 FCFA plus des dommages et intérêts qui tournaient aux alentours de 10 millions. Mais les avocats de Valfroy Bana réclament désormais, la rondelette somme d’un milliard en guise de dommages et intérêts.



L’ancien joueur de l’As Monaco peut compter sur le soutien de son ami chanteur, Waly Seck. Selon « Les Echos », le Prince des « Faramarenes » a constitué un avocat en la personne de Me Abdou Diali Kane pour le défendre. Dans cette affaire, les avocats de la défense essayent toujours d’annuler la première décision de la justice, tout en précisant que le l’ancien joueur de l’As Monaco n’a pas signé la monogamie. Mais pour la partie civile, cela a été bien acté à Kebemer devant ses témoins et son représentant. Seulement, les avocats de Ibou Touré disent que le principal intéressé n’était pas sur les lieux pour signer monogamie.









