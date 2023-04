Affaire Idrissa Seck: Amath Diouf, coordonnateur national des JBR, exige le départ sans délai du Rewmi de la coalition Bby

Amath Diouf, surnommé "l’avocat de l’APR", trouve que l’heure n’est plus au tâtonnement et à l’hésitation. Soit, on est avec le Président Macky Sall, soit on quitte la coalition. Il estime qu’à quelques mois d’une cruciale élection à enjeux variés, la majorité présidentielle doit s’affirmer et se consolider pour travailler sur le deuxième quinquennat.



Ainsi, le responsable apériste de Fatick déplore le manque de loyauté du parti Rewmi à l’endroit du Président Macky Sall, qui leur a tout donné sur le plan politique. Et, il invite son mentor à siffler la fin de la récréation. Puisque ce jeu du parti Rewmi peut porter un sacré coup à la dynamique unitaire notée au sein de la majorité présidentielle, avant de lancer un appel à ses camarades, à se retrouver autour de l’essentiel pour la réélection dès le premier tour, du Président Macky Sall en 2024.



Sous ce registre, il termine par insister sur le fait que la jeunesse de l’APR n’est pas prête à consommer ce deal du Rewmi. « Un Ministre ne peut pas aller démissionner au Point E. C’est du cinéma », retient-il.



Et, il demande à ses camarades, de rester concentrer sur l’avenir du parti et de la coalition, afin de poursuivre cette grande œuvre de construction du pays, le Sénégal.