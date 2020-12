Affaire Kara sécurité: Un retour de parquet pour les mis en cause

Les éléments de Kara Sécurité, arrêtés par la Gendarmerie, n’ont pas a été auditionnés, hier, par le procureur. "SourceA" précise qu’ils ont bénéficié d’un retour de parquet. En outre, le journal a appris que deux avocats se sont déjà constitués pour assurer la défense des prévenus. Il s’agit de Me El Hadji Diouf et Me Bamba Cissé.



Nos confrères d’ajouter que des membres du Diwane ont tenu une réunion générale ce mardi. Cette rencontre présidée par le fils du défunt Khalife de Darou Mouhty, Serigne Ousmane Mbacké, vise à enclencher un mouvement de solidarité envers les mis en cause.



La même source de préciser que certains talibés se sont constitués prisonniers par solidarité, dans les locaux de la gendarmerie, alors qu’ils étaient venus rendre visite à leurs frères d’armes.

