Affaire Karim Wade au comité des droits de l'homme : La vidéo du discours de la délégation sénégalaise qui clarifie tout Voici la vidéo du discours de la délégation sénégalaise à propos de l’affaire de ‘’réhabilitation ‘’ et de la ‘’réparation du préjudice’’ concernant Karim Wade. Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse publié jeudi dernier, précisait que la délégation sénégalaise à la session du comité des Droits de l'homme de l'Onu "n'a en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, pris des engagements allant dans le sens d'une "réhabilitation" de Monsieur Karim Wade, ou d'une "réparation" d'un "préjudice" qu'il aurait subi".

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019



