Affaire Karim Wade: le magistrat Yaya Amadou Dia devant le Conseil de discipline

L’ancien assesseur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) est convoqué par l’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igaj). Il sera auditionné dans le cadre d’une enquête disciplinaire déclenchée suite à sa tribune pour défendre la candidature de Karim Wade.



En position de détachement, le magistrat risque d’être traduit devant la Chambre disciplinaire de la Cour suprême, pour manquement à son obligation de réserve et non-respect au statut des magistrats.



Il risque jusqu’à la radiation, selon Igfm.



Yaya Amadou Dia est considéré comme un «rebelle» dans la magistrature. En 2015, il avait boudé avec fracas le procès pour enrichissement illicite de Karim Wade. Il avait été relevé de la Crei et muté à Ziguinchor.



Depuis lors, on ne l’entendait plus jusqu’à ce qu’il y a une dizaine de jours, il a publié une tribune pour défendre la recevabilité de la candidature de Karim Wade à la Présidentielle de 2019.