Affaire Khalifa Sall: Dernière ligne droite avant les plaidoiries !

C'est la dernière ligne droite avant les plaidoiries, au procès Khalifa Sall qui reprend ce lundi 12 février 2018. Mais avant cette phase du jugement, la défense va continuer l'interrogatoire de certains prévenus, parmi lesquels le maire de Dakar, Khalifa Sall ainsi que les deux percepteurs municipaux : Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré. Bien avant le début des plaidoiries, les conseils des prévenus comptent demander une pause d'un jour au moins, le temps de mieux préparer la défense de leurs clients, incarcérés depuis 11 mois pour détournement présumé, à la mairie de Dakar.



Une requête qui a toutes les chances d’être admise, d'autant que ce mercredi 14 février va coïncider avec l'ouverture du procès de 32 présumés terroristes (Imam Ndao et autres) dont le dossier est confié au même juge que celui du procès de Khalifa Sall, Malick Lamotte. Même si certaines affirmations font état de son dessaisissement dans l'affaire Imama Ndao et autres, il reste que l'information n'est pas encore officielle.