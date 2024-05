Ligue 1 : Bus caillassés, blessés – Incident violent lors du duel de sommet entre Jaraaf et Teungueth

Une fois de plus, la violence a entaché les terrains de football sénégalais, cette fois-ci au Stade Municipal de Ngor lors du match opposant Teungueth FC et Jaraaf.



La 22ème journée de la Ligue 1 sénégalaise a été marquée par des actes de vandalisme, entraînant la blessure de l’adjoint du coach Cheikh Gueye, Sam Diallo, et des dommages matériels aux bus des deux équipes. Les incidents ont débuté dès la mi-temps, alors que Jaraaf menait 1-0. Les supporters de Teungueth, mécontents du résultat, ont lancé des projectiles sur la pelouse et sur les supporters adverses. La tension a atteint son paroxysme après le deuxième but d’Aimé Tengeng pour Jaraaf, lorsque le joueur a célébré devant les supporters de Teungueth, provoquant leur colère et déclenchant une nouvelle vague de violence.



À la fin du match, remporté par Jaraaf sur un score de 3-0, la plus lourde défaite de Teungueth cette saison, les affrontements entre supporters ont dégénéré en dehors du stade, causant des dégâts dont le caillaissement des buts de Jaraaf et de Teungueth, ce dernier se révélant être un bus d’occasion, et blessant gravement l’adjoint de l’entraîneur de Teungueth, dans des circonstances choquantes, comme le montrent les images.



On ne cesse de le répéter, la violence prend de plus en plus d’ampleur dans le football sénégalais. Il est impératif que les autorités sportives prennent des mesures drastiques pour éradiquer cette culture de la violence et promouvoir le fair-play et le respect sur et en dehors des terrains de jeu, sous peine de compromettre sérieusement l’image du football sénégalais.



