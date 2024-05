Pastef/USA: Le plus vieux pourfendeur de Macky Sall rentre au bercail !

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2024 à 11:38 | | 1 commentaire(s)|

Il s’appelle P. Diop alias Vieux Diop. Agé de 80 ans environ, il vit à Detroit, une ville située dans l’État du Michigan, aux États-Unis d’Amérique (Usa).



Originaire de Touba, Vieux Diop est le plus vieux membre de Pastef/Usa et le plus violent pourfendeur, pour ne pas dire insulteur du président Macky Sall.



Dans le groupe Whatsapp « Pastef/Usa » qu’il partageait avec d’autres partisans d’Ousmane Sonko, le vieux Diop se distinguait par ses sorties trop virulentes et ses injures publiques contre le président Macky Sall et son gouvernement. Des audios incendiaires qui faisaient le tour de la toile.



Traqué et « fiché » par la Police des frontières, Vieux Diop était resté plus de 10 ans sans mettre les pieds au Sénégal. Justement, « Le Témoin » a appris que l’insulteur du Michigan est rentré au bercail, pour y passer la Tabaski en famille.



Il a été accueilli par ses enfants et petits-enfants la semaine passée, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Dès son arrivée dans le parking de l’aéroport, nous renseigne-t-on, il a effectué deux « rakaas » pour rendre grâce à Dieu d’avoir débarrassé le Sénégal de Macky Sall. Et surtout, d’avoir porté le Président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays.













Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook