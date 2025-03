Affaire Lac de Guiers 2 : Un rebondissement dans le scandale de l'escroquerie au Visa

Le lutteur "Lac de Guiers 2" doit affronter Ada Fass le 4 avril prochain. Mais, l’affaire d’escroquerie au Visa, dans laquelle il avait fait l’objet d’une incarcération, a pris une nouvelle tournure.

Impliqué dans une vaste affaire d'escroquerie au visa, qui lui avait valu une arrestation le 15 mai 2024 et une libération conditionnelle en juillet après une médiation pénale, Lac de Guiers 2 vient de porter plainte contre son complice, Abdou Salam Diagne. Il l’accuse de l'avoir escroqué de 78 millions de FCFA dans le cadre de cette affaire qui les lie, rapporte L'Observateur, repris par iGFM.



Abdou Salam Diagne, arrêté en Janvier dernier, devait être jugé le 8 avril prochain, après un premier renvoi. Mais, explique L’Obs, sur ordre du Procureur, il est extrait de sa cellule pour être entendu sur une nouvelle plainte déposée par Lac de Guiers 2. Ce dernier l’accuse de l'avoir escroqué sur un montant de 78 millions FCFA.



Une accusation que Diagne réfute. Selon lui, Lac était l'instigateur principal du réseau et aurait lui-même encaissé l'argent des victimes. Il affirme qu'il n'était qu'un intermédiaire passif dans cette affaire et que le champion de lutte a directement perçu les fonds en promettant monts et merveilles aux candidats à l'émigration. Malgré ses dénégations, Abdou Salam Diagne a été déféré jeudi au parquet, et son procès est prévu pour le 8 avril.