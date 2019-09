Affaire des lesbiennes de Thiaroye: Hawa Torodo connaîtra son sort ce vendredi

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal de Pikine va se pencher ce vendredi 20 septembre 2019, à nouveau sur l'affaire des lesbiennes de Thiaroye. Hawa Torodo arrêtée par la police pour avoir organisé une expédition punitive contre Coumba Dramé, son amante, devra faire face au Juge.



Devant les enquêteurs, elle avait déclaré que la plaignante était son amante. « C’est mon amante, nous avons partagé le lit plus d'une fois (…). Je ne peux tolérer qu'elle me quitte pour se réconcilier avec son mari», lit-on dans L’Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos