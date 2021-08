Affaire Locafrique: Amadou Ba et ses avocats comptent traduire en justice les journalistes qui...

L’information selon laquelle le Directeur Général de la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail (Locafrique) Amadou Ba et son collaborateur Me Mamadou Diop ont été placés en garde à vue est totalement fausse.



C’est ce qu’indique le père de Khadim Ba dans un communiqué parvenu à «L’As». En sus, il indique n’avoir jamais demandé le retrait de la plainte de son fils, ni sollicité une quelconque médiation, précisant qu’ils étaient dans les locaux de la gendarmerie pour tout simplement répondre à une convocation des pandores. Ainsi, Amadou Ba et ses avocats comptent traduire en justice les journalistes qui ont véhiculé ces informations.