Affaire Mansour Cissé, militant ex-pastef, arrêté: L’accusé purement et simplement relaxé

Le 31 décembre dernier, le maire de la commune de Mbour a organisé un concert pour la population de Mbour dans l'esplanade du stade Caroline Faye, comme à l'accoutumée.



Cependant, le 31 décembre 2023 avait un effet particulier coïncidant avec une année électorale.



Ainsi, ayant constaté que le concert avait une coloration politique due aux affiches et aux messages que les partisans du maire ont posté sur les réseaux sociaux et faisant l'éloge d’Amadou Ba, candidat de l'Apr.



Ce dernier avait posté sur sa page Facebook pour demander aux militants de Sonko de « sonkoriser » l'événement." j'ai demandé à sonkoriser l'événement car eux aussi avaient décidé de scander le nom de Amadou Ba », explique Cissé devant la barre.



Poursuit t-il toujours, "je n'avais pas l'intention de saboter l'événement mais juste donner une réplique politique, répond-il suite au question du juge.



Prenant la parole, le ministre public est revenu sur son poste : « Vous avez posté sur votre page Facebook que "la police est au solde du maire ". C'est le maire Cheikh Issa qui m'a appelé et m'a reproche d'être un poltron, car il avait appris que la police me cherchait pour me donner ma convocation », réplique le prévenu.



Toutefois, selon son avocat, Mansour n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Il était chez lui, au moment des faits. « On est dans une affaire politique et c'est dommage que cette affaire soit devant la barre. Cela devait se régler sur les plateaux de télé ", déplore t-il.



Toujours dans son plaidoyer, Me Tall affirme avoir appelé le maire Cheikh Issa Sall pour régler l'affaire à l'amiable. "Mansour Cissé et Cheikh Issa Sall sont des proches parents », explique l'avocat. Il demande au juge de laisser Mansour Cissé rentrer chez lui, puisque ses élèves l’attendent. « On est en période de composition », conclut la robe noire.



Le tribunal a décidé de relaxer purement et simplement l’accusé.