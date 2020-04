Affaire Mayé Diouf : la sénégalaise est bien décédée du coronavirus à Bergamo Rebondissement à propos du décès de la Sénégalaise Yaye Mayé Diouf à Bergamo, en Italie. Alors que son mari avait soutenu que son épouse est morte d’un arrêt cardiaque, Baye Diouf, patron du Syndicat autonome des travailleurs africains et figure de la communauté sénégalaise en Italie, affirme que Mayé Diouf est la première victime du Covid-19 au sein de la communauté sénégalaise d’Italie.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a quelques jours, un des plus grands quotidiens de Bergamo a fait un reportage d’un demi-page sur la mort de Mayé Diouf, en écrivant, noir sur blanc, qu’elle était effectivement morte de Covid-19 », révèle-t-il à L'Observateur.

Il ajoute que le cas de la sénégalaise avait même suscité une étude, selon le journal, les spécialistes se demandant comment une aussi jeune femme a pu perdre la vie à cause du Covid-19 alors que son système immunitaire était normal.



