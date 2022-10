Affaire Mayoro Mbaye: La CENA en eaux troubles La Commission Electorale Nationale Autonome est secouée par une affaire de faux commis sur des bulletins de transfert de parts sociales par son Vice- Président, le Notaire Maître Papa Sambaré Diop. D'après des sources, il ressort des documents des constatations faites, que le sieur Mayoro Mbaye est actionnaire des Sociétés SARL ALGA, LAMPAFRIC SA,TECHNIPACT SARL, GENECOM SARL et de MARITALIA SA.

Il a, ainsi, été découvert dans plusieurs officines de notaires de la place, des actes de transfert de parts sociales, portant sur toutes ces sociétés rédigés à son insu et portant une certification du Vice-Président de la CENA, portant sur toutes ces sociétés .



Selon toujours les sources bien établies, on y releve des fausses mentions manuscrites accompagnées de graves erreurs, relativement au nombre de parts transférées et celles acceptées.



Le Vice-Président de la CENA reconnaît dans une lettre, dont nous disposons d'une copie, que Mayoro Mbaye n'a jamais été associé à ces opérations.



Le plus frappant dans cette affaire, reste dans les procès-verbaux matérialisant cette opération, qui donne tous les contours d'une fraude organisée, les incohérences liées aux procès-verbaux d'assemblées générales où son protagoniste le représente, alors qu'antérieurement, il avait des actes disant qu'il ne faisait plus partie des associes.











