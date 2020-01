Affaire Mbayang Diop: Horizon Sans Frontières charge le ministère des Affaires étrangères Horizon sans frontière est revenu à la charge suite au communiqué du ministère des Affaires étrangères démentant la maladie de Mbayang Diop détenue en Arabie Saoudite.

« Tout le monde ou presque a lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sur le cas de notre compatriote Mbayang Diop. Mais son contenu nous laisse perplexe par rapport à ce qui semble être la réalité sur le terrain », écrit, en effet, le communiqué.

Rappelant avoir « interpellé les autorités sur la nécessité de remettre le dossier Mbayang Diop dans les canaux diplomatiques pour qu’ une solution heureuse soit trouvée », Horizon sans frontière souligne qu’il serait plus judicieux, à l'avenir, de faire en sorte qu’une ONG humanitaire puisse la rencontrer en détention comme il est de coutume dans de pareilles situations pour lui transmettre en face les encouragements de sa famille, de son entourage et au delà, de tous les Sénégalais sensibilisés sur son cas.

Hier, le frère de Mbayang, Mamadou Diop, a fait une sortie sur la RFM, soutenant que sa sœur est bel et bien malade et a demandé qu’on ne divulgue pas la nature de sa maladie.



