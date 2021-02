Affaire Me Moussa Diop contre DDD en délibéré au 12 février 2021

Le contentieux opposant l’ex Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop, à son successeur Oumar Boun Khatab Sylla, a été évoqué hier, à la Chambre sociale hors classe de Dakar. Dans ce dossier, le Directeur général de Dakar Dem Dikk veut la rétraction de l’ordonnance n°24/021, datée du 5 janvier 2020, à travers laquelle le juge Mouhamadou Rahmane Fall avait autorisé Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et biens de la société nationale de transport public, à hauteur de 90 millions FCfa, sur les 120 millions FCfa, selon lui, que restait lui devoir l’entreprise.



Selon "L'As" qui vend la mèche, l’affaire a été évoquée hier suite à la plainte avec constitution de partie civile de Oumar Boun Khatab Sylla contre Me Diop, pour escroquerie portant sur les deniers publics. Mieux, M. Sylla pense qu’en « sa qualité de Directeur général, Me Moussa Diop n’avait aucun pouvoir d’approbation d’un acte de son président du Conseil d’administration, surtout lorsque cet acte le concerne personnellement ». Le verdict sera rendu le 12 février prochain.