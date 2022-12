Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : Bientôt la décision définitive du Doyen des juges

L’affaire Sweet Beauty opposant le leader politique Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Sarr, sera bientôt terminée. A en croire nos confrères du journal "Les Echos", le Doyen des Juges a presque bouclé l’instruction.



Les concernés ont été entendus, la confrontation entre l’accusé et la plaignante, les éléments sonores versés au dossier, ce qui fait dire au journal que le Juge Maham Diallo va dans les tout prochains jours, donner sa décision définitive. Va-t-il classer le dossier sans suite, rendre une ordonnance de non-lieu partiel ou renvoyer devant une juridiction des jugements ?



La jeune femme dit alors avoir été violée à plusieurs reprises par le leader politique d’opposition Ousmane Sonko. Dr. Gaye a établi un certificat médical, qui fait état d’une déchirure de l’hymen ancienne.



Aujourd’hui, il se dit harcelé, suivi et menacé de mort. La semaine dernière, dans une interview donnée au média en ligne, Kewoulo, il s’est exprimé publiquement, pour « prendre les Sénégalais à témoin ». Selon lui, il ne se passe pas une semaine sans que son véhicule ne soit attaqué et que des gens essayent de lui voler son portable. Son domicile aurait également été ciblé par des tentatives d’intrusion.













Rewmi