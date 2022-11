Affaire Pape Alé Niang/ Me El Hadji Diouf: « Je suis l’ennemi n°1 de… »

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Novembre 2022 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Me El Hadji Diouf vient de réagir à l’arrestation de Pape Alé Niang. D’après la robe noire, les journalistes sont des justiciables comme tout autre Sénégalais.



« Je suis l’ennemi numéro un, je prends feu Iba Der Thiam comme témoin, de la dépersonnalisation du délit de presse. Un journaliste est une personne lambda qui doit répondre de ses actes devant la justice. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la société. Nul n’est au dessus de la loi », avance Me El Hadji Diouf.



L’avocat considère ainsi que Pape Alé Niang a failli à sa mission de journaliste et qu’il a commis une infraction, laquelle doit être désormais jugée par la justice.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook