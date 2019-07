Affaire Petro-Tim: A la Dic ce matin, Aliou Sall sera entendu en tant que témoin

Accusé d’avoir reçu des pots-de-vin d’affaire dite du scandale à 10 milliards de dollars de Petro-Tim, révélé par la BBC, Aliou Sall fera face aux enquêteurs de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic).



Le maire de Guédiawaye sera entendu au même titre que ces devanciers. C’est-à-dire en tant que témoin dans une affaire. « En tant que témoin, Aliou Sall ne court aucun risque, parce qu’il n’est pas poursuivi », commente un juriste dans L’Observateur. Il ne risque aucunement l’arrestation. Devant les enquêteurs, il viendra dire sa part de vérité comme ceux qui l’ont précédé à la Dic ont déjà fait». Ce que confirme Me Assane Dioma Ndiaye, qui souligne qu’il n’y aura aucun aspect décisif puisqu’Aliou Sall n’a pas le droit de s’auto-incriminer. « Je vois mal Aliou Sall donner des informations qui le chargent. Il peut tout au moins donner des informations qui vont le disculper », fait savoir l'avocat et président de la Lsdh.

