Affaire Pétro-Tim: Babacar Mbaye Ngaraaf donne des pistes aux enquêteurs Auditionné deux fois par les enquêteurs de la Dic, dans l’affaire Petro Tim, Babacar Mbaye Ngaraaf a donné des pistes aux enquêteurs



Selon lui, Me Abdoulaye Wade, signataire du premier décret de concessions pétrolières attribuées à Franck Timis, le journaliste Baba Aidara et Clédor Sène, devraient être entendus.



Pour le responsable politique de Guédiawaye, Me Wade a été le premier à déflorer l'affaire, juste après l'élection de Macky Sall en 2012. S’agissant de Baba Aïdara, Babacar Mbaye Ngaraaf a rappelé qu’il a été entendu par l'OFNAC, dans le cadre d'une plainte-dénonciation sur cette affaire Pétro-Tim. M. Aidara avait aussi publié des vidéos et fait des révélations sur le dossier.



Il prend également très au sérieux Clédor Sène, très actifs depuis l’éclatement de cette affaire, qui semble en connaître un rayon.



Toutefois, a-t-il dit aux enquêteurs, « à ce stade de la procédure, il n'est pas encore question de preuves, mais d'indices et de présomptions ».

