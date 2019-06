Affaire Petro-Tim: Pierre Goudiaby Atépa à la Dic ce jeudi, Abdoul Mbaye s’impatiente Le ballet continue à la Division des investigations criminelles (DIC), après l’appel à témoins lancé par le procureur de la République dans le scandale de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC. Ce jeudi, c’est au tour de l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, d’être entendu par les enquêteurs.

Pierre Goudiaby est celui qui a présenté le frère du Président, Aliou Sall, à Franck Timis. Toutefois, il a déjà indiqué ne pas être au courant des développements des relations entre le maire de Guédiawaye et l’homme d’affaires roumain.



Ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye qui a contresigné les décrets d’approbation des contrats pétroliers et gaziers attribués à Timis Corporation, s’est dit prêt à aller dire ce qu’il sait aux enquêteurs. Mais il regrette de ne pas encore être convoqué dans le cadre de cette affaire. Il a déclaré, mardi, qu’il compte saisir la Dic pour être entendu.



L’activiste Babacar Mbaye Ngaraaf, l’ancien ministre de l’Energie, Samuel Sarr, Mamadou Faye de la Petrosen et le journaliste Mouth Bane, ont déjà déféré à la convocation des enquêteurs.

