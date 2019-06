Affaire Petro Tim : Yakham Mbaye accuse « des comploteurs de l’intérieur » La mouvance présidentielle sortira-t-elle indemne de l’affaire Petro-Tim ? La question mérite d’être posée. Et pour cause, le Directeur du "Soleil", qui prend fait et cause pour son ami Aliou Sall dans le scandale de 10 milliards de dollars, dans lequel le frère du président est cité par la BBC, accuse des comploteurs qui seraient tapis dans l’ombre du pouvoir.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|

« Samedi soir de détente (causeries familiales, perspectives, etc.). Pour évacuer le stress et les tensions d'une semaine faite de complots, du fait de comploteurs ennemis. À bas ceux de l'intérieur, ignobles cagoulés, et leurs exécutants couverts du manteau des trompeurs !



La semaine prochaine, inch Allah, il ne sera pas démis ; il ne démissionnera pas ; il fera mieux que ce qu'annoncent les commandités, pauvres sicaires, hommes de main», a écrit Yakham Mbaye dans son post.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos