Affaire Petro-Tim: le Crd saisit le doyen des juges, Pastef approuve Le Congrès de la renaissance démocratique (Crd), de Mamadou Diallo, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall, a décidé de saisir le Doyen des juges à la place du Procureur dans le scandale du pétrole. Une démarche qu’approuve le parti Pastef de Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

« Nous espérons que ce ne sera pas une démarche pour rien. Nous espérons que cela va faire bouger les lignes, pour un procès juste et équitable sans entrave de l’Exécutif », a déclaré sur la RFM, Bassirou Diomaye, responsable de ce parti.



Toutefois, rappelant la sortie du président de la République, le jour de la Korité, démentant les informations de la BBC et prenant fait et cause pour son frère Aliou Sall, Bassirou Diomaye se dit pas tout à fait optimiste quant à une issue juste dans cette affaire.

