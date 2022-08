Affaire Pharmacie dakaroise: Le Tribunal du commerce se déclare encore… incompétent

Décidément ! Il est vrai que Dieu-Le-Tout-Puissant est Grand, Mme Aminata Gassama Baldé n’est pas politiquement petite… Tenez ! Après 19 mois de tergiversations sur fond de 24 renvois d’audiences de Janvier 2021 à Août 2022, le Tribunal de commerce Hors classe de Dakar vient de s’illustrer de triste manière en se déclarant une seconde fois « Incompétent ». Une incompétence en faveur de Mme Aminata Gassama, l’épouse de l’ancien maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. Il s’agit encore de l’affaire l’opposant à la Pharmacie Dakaroise de Mme Aïcha Goundiam Mbodji qui avait introduit auprès dudit tribunal un recours pour annulation du contrat de bail signé entre l’Ipres et Aminata Gassama Baldé.



Justement, c’est ce contrat de bail qui a permis à Mme Baldé de squatter illégalement les anciens locaux de la Pharmacie Dakaroise situés au rez de chaussée de l’immeuble « Hôtel Indépendance ». Le Tribunal du Commerce de Dakar s’est-il dérobé devant une affaire commerciale qui relève son domaine de compétence ? Il est plus qu’évident que si Mme Mbodji n’avait pas le droit de son côté, ça fait belle lurette qu’elle aurait été déboutée ! Cherche-t-on à la décourager pour la faire renoncer c’est-à-dire rentre les armes dans ce combat ? C’est mal la connaître, elle ne baissera pas les bras ! Car « Le Témoin » est convaincu que demain fera jour dans ce pays où l’injustice sociale et juridique ne cesse de faire sanctionner ce régime.



Le Témoin