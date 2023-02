Affaire Prodac : Birahim Seck répond à Mame Mbaye Niang et publie un ordre de Service !

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Prodac fait toujours couler de l’encre. Après la sortie de Mame Mbaye Niang dans un entretien donné à nos confrères de Seneweb et de Senenews, Birahim Seck a tenu à lui porter la réplique, ce samedi.



«Je poste ici, pour rappel, l'Ordre de service que vous aviez signé, et qui a déclenché le carnage financier opéré au Prodac. Les menaces proférées à mon endroit ne m’ébranlent pas du tout. S’il y a d’autres choses à dévoiler, je m’y attèlerai», a déclaré Birahim Seck. Dans un post sur ses plateformes numériques, le coordonnateur du forum civil semble dire la même chose que le leader de Pastef : «Monsieur Mame Mbaye Niang, si, au Sénégal, la justice était proactive en matière de redevabilité financière, vous n’auriez sans doute pas donné d’interview.»



Dans son entretien donné à Seneweb et Senenews, Mame Mbaye Niang disait ceci : «C’est le président de la République qui, par décret, a nommé un coordonnateur qui, en même temps, est administrateur de crédit et ordonnateur de dépenses. Le directeur est responsable. Il y’en a qui disent même que Birahim a dénoncé une faute de gestion. Mais si faute de gestion il y a, c’est à celui qui gère qu’on devrait l’imputer», a ajouté l’actuel ministre du Tourisme, renseigne iGFM.



Voir ci-dessous l'ordre de service



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook