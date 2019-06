Affaire Saliou Sarr : Les trois policiers de Thiaroye libérés et placés sous contrôle judiciaire… Affaire Saliou Sarr : Les trois policiers de Thiaroye libérés et placés sous contrôle judiciaire…

Les trois policiers déférés au parquet, jeudi dernier, dans l'affaire du détenu Saliou Sarr, décédé, ont été libérés. Ils sont, toutefois, placés sous contrôle judiciaire, en attendant que la procédure suive son cours et que l'enquête soit bouclée par la Brigade Prévôtale, selon L'Observateur.

Aliou Sarr, dit Papae sarr, est mort à l’hôpital, suite à des blessures durant sa garde-à-vue, à la police de Thiaroye. Il avait été interpellé avec d’autres jeunes dans le cadre d’une enquête pour vol de moutons et de chèvres.



