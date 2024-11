Affaire Samuel Sarr : Alerte sur les conséquences économiques du Sénégal ( Mme Ndiaye Aïda Pdte femmes MRV )

Halte aux manœuvres contre le développement économique et social du Sénégal !



L’arrestation de Samuel Sarr et les tensions au sein de West African Energy ne sont pas qu’un simple différend entre actionnaires. Ce que nous voyons, c’est l’ombre de lobbies tapis dans l’ombre, prêts à saboter un projet de 300 milliards FCFA, pour le confier à des intérêts obscurs.



Pourquoi cette attaque contre un projet structurant ?



Ce projet, essentiel pour réduire le coût de l’électricité et alléger le fardeau des populations, est aujourd’hui menacé par des stratégies destructrices. Ces actions ne visent qu’à freiner le progrès pour satisfaire des ambitions personnelles et des agendas cachés.



West African Energy incarne l’autonomie économique et la souveraineté énergétique du Sénégal. Ses financements, sa gouvernance et ses objectifs d’impact social font d’elle une pierre angulaire de notre avenir énergétique.



Nous disons NON aux lobbies destructeurs qui compromettent les intérêts des Sénégalais pour des gains hypothétiques. Ces manœuvres ne font que retarder le progrès et maintenir notre pays dans la dépendance énergétique.



Appel à la transparence et à la justice !



Nous exigeons une enquête impartiale et une gestion équitable des litiges entre actionnaires.



Nous réclamons la protection des projets stratégiques qui touchent directement la vie des Sénégalais.



Nous appelons toutes les forces vives à se mobiliser contre ces tentatives de sabotage.



Ensemble, protégeons notre souveraineté économique et énergétique ! Le développement du Sénégal ne doit pas être sacrifié sur l’autel des intérêts privés.



Mme Ndiaye Aïda



Pdte femmes MRV



Vice presidente Vision Sénégal