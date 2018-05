Affaire Sidy Lamine Niasse: Adama Gaye dément s’être rétracté et crache du feu...

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mai 2018 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Menacé de poursuite judiciaire par Sidy Lamine Niasse qu’il aurait reproché d’avoir été reçu «en catimini» par le Président Macky Sall, le journaliste Adama Gaye se serait rétracté et aurait même présenté ses excuses selon certains organes de presse. « Faux », rétorque ce dernier sur sa page facebook, devenue comme un mur de lamentations pour des milliers de Sénégalais.



« J’ai honte de notre presse. Un site me fait dire que je me suis rétracté sur l’affaire Sidy Lamine. Non c’est faux. Certains journalistes sont bêtes ! », crache-t-il. Avant d’ajouter plus loin : « Me faire taire ! La coalition des lâches au service d’un régime dégénérescent en rêve. Impuissants, ils mentent, inventent, déforment. Vainement ! ».













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook