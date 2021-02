Affaire Sweet Beauty - Les trois pêchés de Ousmane Sonko sont... L'affaire Sweet Beauty, sans aucun doute l'un des faits divers les plus commentés en matière de moeurs au Sénégal continue de soulever et de partager l'opinion publique sur beaucoup de points.

Mais selon Lii Quotidien, le leader de Pastef Ousmane Sonko n'est pas exempt de tout reproche. A l'en croire, le député a posé des jalons qui montrent qu'il a pêché au moins trois (3) fois.



Le premier acte est, "siSonko est malade, pourquoi ne s'est pas attaché les services d'un kinésithérapeute, plus habilité aux douleurs lombaires que n'importe qui", s'interroge Lii Quotidien.



D'autre part, le deuxième pêché peut être apparenté au fait que Sonko a politisé l'affaire avec ses avocats, ses sorties et ses discours.



Et le troisième acte posé est l'appel à l'insurrection, en appelant ses partisans à manifester. Ce qui leur a valu vingt (20) arrestations et ces derniers ne sont pas encore sorti de l'auberge d'autant que le dossier est en passe d'être criminalisé.



