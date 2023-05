Affaire Sweet beauty : Ce que Ndèye Khady Ndiaye a dit au Juge

(iGFM): Dans l’affaire "Sweet Beauté", Ndèye Khady Ndiaye a été l’un des premiers acteurs à faire face au Juge. Ci-dessous quelques éléments de ses échanges avec le Juge.



Au Tribunal de Dakar, l’audience se poursuit. Malgré l’absence de Ousmane Sonko et de ses avocats, l’affaire «Sweet Beauté» est en train d’être jugée. Ndeye Khady Ndiaye a fait face au Juge.



Le magistrat a demandé si dans le salon de massage, les clients étaient nus. Elle lui a retorqué que ce sont des tenues à jeter, dédiées au massage qui sont utilisées.



Ses employées enfilent des tenues blanches et vertes, avec des pantalons longs, au nombre de sept. Elle a aussi déclaré que tous ses masseurs ne sont pas de sexe féminin. L’un d’entre eux est un homme, dit-elle. Et ce dernier a, une fois, massé le leader de Pastef.



Concernant Adji Sarr, son ex employée de révéler qu’elle lui a présenté deux cartes nationales d’identité. Dans la première, elle était âgée de 26 ans. Elle lui payait 60 mille francs Cfa. La patronne de Sweet Beauté dit avoir exclu une fois Adji Sarr, pour l’avoir surprise sur les jambes d’un homme.



Sur les questions du juge concernant ce qui a été appelé «Massage Jacuzzi», Mme Ndiaye a déclaré que ce type de soins ne se faisait pas dans son établissement et qu’elle n’a jamais demandé à une de ses employées de le faire.













iGFM