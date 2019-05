Affaire Thione Seck: ce sentiment bizarre que le chanteur est passé par-dessus bord ! La surprise a été le sentiment le plus partagé, hier, à l’annonce du verdict dans le procès du chanteur Thionne Seck. Le président du tribunal correctionnel de Dakar a ordonné, jeudi 23 mai 2019, l’annulation de la procédure dans le jugement de l’artiste et son co-accusé Alaye Djité, dans l’affaire dite des faux billets, portant, tout de même, sur plus de 32 milliards en monnaie de singe. Le juge Maguette Diop s’étant fondé sur le règlement numéro 5 de l’Uemoa, qui confère le droit d’être assisté par un avocat dès l’interpellation, laissant sur leur faim, et procurant un sentiment bizarre à ces milliers de Sénégalais, qui ont eu l’impression que l’artiste est passé au-dessus de la loi.

Un verdict qui n’a été rendu que sur la forme, ou plutôt un vice de forme. Car dans les faits, l’on n’est pas plus édifié sur la culpabilité, ou pas, du leader du Raam Daan. En condamnant juste la violation des droits de la défense, et en n'ayant pas statué sur les faits, c'est-à-dire l'implication ou pas de Thione Seck dans cette affaire, le juge a laissé la vague impression que le droit n’a pas été dit et que l’affaire en tant que telle, n’a pas été vidée par le tribunal.



Surtout qu’il y a jurisprudence dans cette affaire, puisqu’au nom de cette même disposition juridique, les avocats de Khalifa Sall, avaient plaidé l’annulation de toute la procédure dans le dossier de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.



A la seule différence que l’ex-édile de la capitale a été totalement débouté de sa requête. Il n’a même pas bénéficié d’une annulation partielle, c’est-à-dire la requalification de certains faits du dossier.



Et l’on aura beau théoriser sur la portée de l’annulation, sujette encore à interprétation, que l’on aura ce sentiment tenace qu’on a ouvert la porte de la sortie dérobée à l’artiste, là où l’estrade a été refusée au maire-politicien.



« S’agissant du dossier Khalifa Sall, le juge n’a pas senti la nécessité d’annuler tous les actes subséquents au procès. Tandis que le juge Maguette Diop a considéré que tous les actes subséquents devraient être annulés. C’est ce qui a valu à Thione Seck de ne pas être poursuivi », a, en effet, expliqué un juriste après le verdit, hier. C’est donc ça. Tout est question d’appréciation et non de texte clairement défini et écrit.



Mais au fait, ils sont combien de détenus, actuellement dans les prisons sénégalaises, n’ayant pas bénéficié de la présence d’avocat au moment de la mise en place de leur dossier ?

L’ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté croit qu’ils sont bien nombreux. D’ailleurs, il redoute que cette ‘’jurisprudence Thione Seck’’, « risque de déboucher sur l’arrêt de tous les procès en cours et la libération immédiate de tous les condamnés » qui n’ont pas bénéficié de ces dispositions.



« Aucun procès ne peut plus se tenir si lors de l’enquête la Gendarmerie, la police ou le procureur ne respectent pas le règlement n° 05, en faveur des prévenus », écrit-il, en effet, sur sa page Facebook. Et une fois n’est pas coutume, l’avis de l’ancien chef de cabinet du président de la République, pourrait être largement partagé.



Notamment par le procureur Seydina Oumar Diallo, qui a déposé un acte d'appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dakar.



Que Thione Seck soit blanchi dans cette affaire, c’est tout le mal que nous lui souhaitons. Nous lui souhaitons aussi, pour son honneur, que son innocence soit prouvée dans un procès juste et équitable. Pas dans une parodie de justice, qui pourrait lui faire de l’ombre pendant très longtemps encore.













Bachir Seck

