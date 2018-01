Affaire de Premières dames : Comment Marième Faye Sall compte accueillir Brigitte Macron

Le couple Macron est attendu à Dakar le 1er février prochain. A côté du programme des chefs de l’Etat, il y aura celui des Premières dames.



Brigitte Macron et Marième Faye Sall auront un programme à part. Arrivée à Dakar jeudi à 23 heures, la Première dame française se rendre vendredi matin à l’île de Gorée, informe L’Observateur.



Après une visite de la Maison des Esclaves, elle recevra une Gie de femmes qui s’active dans l’artisanat. Après la rencontre, Brigitte Macron reçoit à la Résidence de l’ambassade de France, les femmes actrices de développement pour un déjeuner. Entre autres, les stylistes Adama Paris, Selly Raby Kane, la chanteuse Coumba Gawlo, la sportive Amy Mbacké Thiam.



Dans l’après-midi du vendredi, elle se rendra en compagnie de Marième Faye Sall au Centre hospitalier national universitaire de Fann, pour y inaugurer le Centre sous-régional cardio-pédiatrique. Pour finir la journée, elle visitera le marché au poisson et le village artisanal de Soumbédioune.



Le samedi, Brigitte Macron qui sera à Saint-Louis, rencontrera les femmes transformatrices de produits halieutiques à Guet-Ndar. Dans la soirée, elle retournera en France avec son époux.







Avec Seneweb et L’Obs