Affaire de faux documents: Deux ans de prison requis contre l'adjoint au maire de Mbacké et Cie

Placés sous mandat de dépôt depuis le 22 décembre dernier, Mor Sow, premier adjoint au maire de Mbacké, El Hadj Lô, conseiller municipal et le footballeur Amar Kâ, domicilié à Agnam, risquent gros. A la barre du Tribunal de Grande Instance de Diourbel ce jeudi? pour faux en écriture publique authentique et faux et usage de faux, le parquet a requis contre eux deux ans, dont six mois de prison ferme. L’affaire est mise en délibéré jusqu’au jeudi 13 janvier 2022.



Ces deux présumés faussaires auraient également délivré un autre faux acte de naissance à Amar Kâ, résidant à Agnam. Ce dernier, footballeur de son état, a été mis aux arrêts et conduit à Mbacké pour les besoins de l’enquête.