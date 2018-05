Affaire de l’étudiant tué à l’UGB : Idrissa Seck, condamne et exige qu’une enquête soit diligentée

Dans un communiqué qui nous est parvenu à la rédaction, le président Idrissa SECK et le parti Rewmi ont manifesté leurs ressentiments suite aux événements qui ont eu lieu à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, mardi 15 mai 2018.



D’après la note, c’est avec tristesse et désolation que le parti Rewmi a vécu ces douloureux évènements ayant malheureusement entraîné la mort d’un étudiant et plusieurs blessés selon le dernier bilan officiel.



Présentant leurs condoléances à la famille éplorée et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le président Seck condamne et exige une enquête en ces termes la situation : « nous condamnons avec toute la vigueur qui sied cette répression brutale et inadmissible contre ces étudiants, dont le seul tort a été de réclamer leurs bourses, un de leurs droits les plus légitimes, le président Idrissa SECK et le parti Rewmi exigent qu’une enquête soit diligentée le plus rapidement pour situer les responsabilités et les fautifs sanctionnés ».



Le président Idrissa SECK et le parti Rewmi dénoncent et regrettent l’incapacité et l’incompétence avérées du régime de Macky SALL à créer les conditions idoines et optimales d’une éducation scolaire et universitaire de qualité et d’excellence au service du développement, du progrès social et économique de notre pays, signale toujours le communiqué.

