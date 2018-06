Affaire de l'handicapée tabassée: Le procès renvoyé au 22 juin prochain

Prévu pour ce lundi dans la salle 5 du tribunal de Grande Instance de Dakar, le procès de l'Agent de sécurité de proximité, Nguer Mamadou Mbow a été reporté jusqu'au 22 juin prochain. Un renvoi motivé par le défaut de comparution des huit témoins sur les dix cités dans le cadre de cette affaire qui avait défrayé la chronique.



Le mis en cause est poursuivi pour Cbv et violence et voie de fait sur une personne vulnérable. Il a été filmé en train de donner des coups de poings et de pieds à la femme handicapée Rougui Thiam.









Kady FATY, leral.net