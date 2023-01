Affaire de la Mairie de Ouakam : Les agents licenciés se radicalisent et demandent jugement

La première audience entre la mairie de Ouakam et les agents licenciés a eu lieu, aujourd’hui. Lors de l'audience, le juge à demandé si les travailleurs ont voulu une conciliation. Ainsi, ils ont rejeté cette demande du fait que depuis, plus d'un an, cette possibilité a été tentée vainement à l'inspection du Travail. Ils disent que cela a été tenté à 5 reprises. Toutefois, le Maire oppose son veto. Présentement, ces travailleurs licenciés demandent uniquement un jugement. D’ailleurs, le juge a renvoyé le dossier pour jugement au 6 février 2023.