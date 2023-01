Affaire de la ‘’Niarel’’ qui a ébouillanté le fils de sa coépouse: Ce qui s'est réellement passé

Le 6 janvier dernier, au quartier Médina Coura de Tamba, la jeune ‘’Niarel’’, 17 ans, a entraîné le fils de sa coépouse dans les toilettes avant de verser sur lui une marmite remplie d'eau chaude. Elle a été arrêtée.



Enceinte de 4 mois, B. Diop, originaire de Louga, est réputée provocatrice et belliqueuse, rapportent nos confrères de l’Observateur. La source relate en effet que la jeune dame a profité de l'absence de son mari commerçant et de sa coépouse en voyage, pour exécuter son dessein criminel. C’est ainsi qu'elle a fait bouillir de l'eau à 100 degrés dans une marmite. Elle a ensuite invité sa victime à la rejoindre dans la salle de bain avant de lui verser la marmite d’eau chaude.



Sans remords, devant la douleur du jeune garçon, elle l’enferme dans les toilettes et quitte les lieux. Ce sont les cris de détresse de l'enfant qui ont alerté une des voisines qui est venue à son secours, rapporte iGFm.