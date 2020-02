Affaire de la Place publique de Mbour : le Forum civil demande que les responsabilités du préfet, des Domaines et du Cadastre, soient situées Le Forum civil approuve la condamnation du maire de Mbour, Fallou Sylla à 2 ans de prison dont 3 mois ferme dans l’affaire dite de la place publique de Mbour. Toutefois, selon le responsable local de l’association, Ibrahima Niang, le maire ne doit pas être le seul à payer dans cette affaire. Réagissant sur la RFM sur cette affaire, Ibrahima Niang estime que la responsabilité du préfet de Mbour, Saër Ndaw, celle des Impôts et domaines et du Cadastre, doivent être situées dans cette affaire. Il a également demandé l’arrêt immédiat des travaux, déjà entrepris par le promoteur.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 09:39



