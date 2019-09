Affaire de la caisse d’avance: Mbaye Touré et Yaya Bodian déposent une demande de liberté conditionnelle

Mbaye Touré et Yaya Bodian, deux coaccusés de Kalifa Sall encore en détention comptent solliciter une mise en liberté conditionnelle. Selon la RFM, leurs avocats ont déjà préparé la requête qui sera déposée ce vendredi 20 septembre 2019 au tribunal de Dakar.

Respectivement Directeur administratif et financier et comptable de la Ville de Dakar, Mbaye Touré et Yaya Bodian ont été condamnés à cinq (5) de prison ferme à l’instar de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall pour « escroquerie aux deniers publics » et « faux et usage de faux ».



