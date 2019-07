Affaire de la drogue saisie au Port: L’Incroyable tentative des trafiquants pour récupérer la « marchandise »

Dans l’affaire de la drogue saisie fin juin et début juillet au Port de Dakar, cinq personnes de « Dakar Terminal » dont le Directeur général, Fabrice Ture ont été arrêtées. Entre-temps, ils ont connu chacun des fortunes diverses. Fabrice Ture a été libéré le soir même de son arrestation tandis que Amadou Preira et Gabriel Soulèye Faye ont été déférés puis placés sous contrôle judiciaire. El Hadji Babacar Coumba Diop et Alioune Badara Coulibaly ont par contre été inculpés et placés sous mandat de dépôt.



Selon le procès-verbal de la Douane consulté par Libération, quatre des mis en cause (Amadou Preira, Gabriel Soulèye Faye, El Hadji Babacar Coumba Diop et Alioune Badara Coulibaly) ont reconnu avoir été approchés pour faire sortir les 238 kg du parc de Dakar Terminal.



En effet, le nommé Amadou Diarra a révélé qu'un certain Ibrahima Thiam, visé par un mandat d’arrêt international, lui aurait demandé de faire sortir la drogue du Port contre une rénumération. De même, Gabril Soulèye Faye a dit avoir rencontré un individu à l’extérieur du Port, pour le même objectif. Idem pour El Hadj Babacar Coumba Diop. Ce dernier soutient que ses interlocuteurs lui ont fait croire qu’ils avaient oublié un sac contenant des téléphones portables dans les voitures qui contenaient de la drogue.



Avant de lui demander de l’aider à les récupérer, en échange de 300.000 FCfa. Mais, il jure avoir restitué la somme quand il est revenu leur dire qu’il n’avait pas trouvé le téléphones, mais « un sac qui lui semblait bizarre ». Il dira en outre que les mêmes personnes lui ont révélé qu’il s’agit de la drogue. Autant d’éléments ayant abouti à la conduite des mis en cause présumés devant le procureur de la République.



A signaler qu’en dehors des agents de Dakar Terminal, le couple Allemand (Lukas Schmitzberger et Caroin Verena Stanzi) qui supervisait la drogue saisie, le capitaine italien du navire ( Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote ( Paolo Almalfintano) qui était dans le même bateau, ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette rocambolesque affaire, qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets.

