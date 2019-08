Affaire de la drogue saisie au Port de Dakar: Les suspects ont saisi le Doyen des juges pour…

Ils veulent humer l’air de liberté. Les personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt dans l’affaire de la drogue saisie au port de Dakar, ont introduit auprès du Doyen des juges d’instruction, des demandes de mise en liberté provisoire.



Ces requêtes ont été déposées après les auditions sur le fonds, rapporte « Les-Echos », qui souligne qu’elles reposent sur des contestations sérieuses et des garanties de représentation en justice. Cependant, les mis en cause doivent prendre leur mal en patience Et pour cause : le juge d’instruction en charge serait en congé pour 15 jours, depuis le 1er août.



Pour rappel, c’est environ 1 036 kg de cocaïne qui avaient été saisis entre le jeudi 27 et le samedi 29 juin 2019. Au début de l’affaire, 15 personnes ont été arrêtées par la police et la douane. Seulement neuf (9) d’entre elles avaient été formellement mises en cause. Il s’agit de deux Allemands, deux Italiens, un Français (libéré) et quatre Sénégalais. Quant aux derniers précités, deux d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et les deux autres, inculpés et placés sous contrôle judiciaire.

