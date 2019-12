Affaire de la sextape de Touba: Le pharmacien Moussa Mbaye et sa fille condamnés

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 09:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Tribunal des flagrants délits de Diourbel a jugé hier l’affaire de la sextape qui avait secoué Touba, il y a quelques jours. L’affaire concerne, le pharmacien Moussa Mbaye, celui-là qui a un antécédent avec le responsable maraboutique, sa fille Sokhna Maï Mbaye et Aïssatou Guye dit Dié, amie de sa fille. Poursuivis pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’image contraire aux bonnes mœurs, les trois inculpés ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement dont six mois ferme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos