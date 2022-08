Affaire de la supposée meilleure fille au Bfem: L’Ia de Pikine-Guédiawaye précise Depuis quelques jours, une vidéo portant sur la supposée meilleur fille au Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) 2022 avec une moyenne de 17,67/20 à l’examen, circule dans les réseaux sociaux. Ce qui a fait réagir l’Inspecteur d’académie de Pikine-Guédiawaye. Lequel, dans un communiqué, précise qu’un tel classement n’émane pas de ses services, encore moins de la Direction des Examens et Concours (Dexco) du ministère de l’éducation nationale.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Août 2022 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

«En effet, même si la fille en question est une brillante élève pour avoir effectivement obtenu une moyenne de 17,67/20 au Bfem, force est de constater qu’elle n’est pas la meilleure au Bfem au niveau de l’Académie de Pikine/Guédiawaye, encore moins au niveau national», explique Gana Sène.



«L’IA de Pikine/Guédiawaye signale par ailleurs, qu’au moins quatre autres filles de la circonscription académique la devancent avec des moyennes au Bfem 2022 comprises entre 18,33/20 et 17,71/20.



L’Inspecteur d’académie de Pikine-Guédiawaye, au nom du ministre de l’Education nationale, félicite la candidate en question et ses parents pour sa réussite et magnifie ses belles performances».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook