Affaire de recel de riz : Le promoteur Aziz Ndiaye et Cie jugé le 12 juillet prochain

L’affaire de recel de riz impliquant le promoteur de « Aziz business company » (Abc), Aziz Ndiaye, son père Allé Ndiaye ainsi que son frère Massata Ndiaye, a été encore appelée à la barre du tribunal correctionnel de Dakar avant d’être renvoyée au 12 juillet prochain pour plaidoiries.



Dans cette affaire, le transporteur malien Abdou Konté a été mandaté de convoyer du riz pour une valeur de cent millions pour le compte d’un commerçant malien Mamadou Kébé. Curieusement cependant, le riz s’est retrouvé dans les entrepôts de Aziz business company acquis par Massata Ndiaye. Ce qui lui a valu un séjour carcéral avant de bénéficier d’une mise en liberté provisoire.



A l’enquête, il avait reconnu avoir acquis 84 tonnes de riz à 21 millions, soit un bénéfice de 5000 FCfa par sac. Un achat licite, argue son père, qui ajoute que le riz a été déchargé en plein jour. De son côté, le patron d’Abc indique qu’il ignorait que du riz était stocké dans ce magasin. En tout état de cause, les prévenus ont tous été inculpés pour association de malfaiteurs, recel et complicité, et devront prouver leur innocence devant le juge.













L'As

