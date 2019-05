Affaire de succession de feue de Diéourou Signaté: L'ancien greffier Mandoky Ndiaye, dix ans au bénéfice de l'incompétence du tribunal de Thiès Le tribunal de Thiès s'est déclaré hier incompétent pour juger Mandoky Ndiaye, l’ancien greffier à la retraite depuis un an.Dix ans après l'éclatement de la sombre affaire de succession dans laquelle Mandoky Ndiaye a commis des actes extrêmement graves, un vent d'impunité semble souffler sur ce dossier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 03:52

Selon les informations de Libération, le tribunal de Thiès s'est déclaré hier incompétent pour juger Mandoky Ndiaye. Ce, au motif que les faits en cause ont été commis alors qu'il était greffier. Pourtant les délits visés sont d'une gravité extrême à tel point que Mandoky Ndiaye avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Mais l'ancien greffier, qui semble bénéficier de solides soutiens, n'a pas trop duré en détention. Dans son ordonnance de renvoi ayant conduit à l'entrée en action du tribunal correctionnel, le juge d'instruction a listé les péripéties de cette sordide affaire.



Greffier au tribunal de Thiès, Mandoky Niaye avait été désigné séquestre pour gérer la succession de feue Diéourou Signaté. Parmi les biens, un grand

immeuble sis à Thiès estimé à 400 millions de Fcfa. Mais voilà, Mandoky Ndiaye n'a rien trouvé de mieux à faire que de diviser l'immeuble en deux lots et de le vendre à deux commerçants de Thiès, pour 25 millions de Fcfa qu'il a mis dans sa... poche. Ce, après avoir confectionné une fausse ordonnance judiciaire qui autorisait la vente.



Il ne s'en est pas arrêté là. Lorsque l’affaire a éclaté il a demandé à ceux à qui il avait vendu l'immeuble, 7 millions de Fcfa pour "régler le problème". Une somme qu'il empochera encore. Pris la main dans le sac, l'ancien greffier avait promis de rembourser les héritiers à la suite d'un moratoire. Ce qu'il n'a jamais fait. Le seul espoir des héritiers reposait donc sur l'issue du procès. Mais le tribunal a estimé que Mandoky Ndiaye a agi en tant que greffier, ce qui le disqualifiait, alors que dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction précisait poursuivre le mis en cause présumé en qualité de séquestre pour escroquerie,faux et usage de faux.



