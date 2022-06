Affaire des 11 bébés calcinés à l'hôpital de Tivaouane : l'aide infirmière et la sage-femme placées sous mandat de dépôt

Déférées devant le procureur du Tribunal de grande instance de Thiès, la sage-femme et l'aide-infirmière mises en cause dans l'affaire de la mort de 11 bébés à l'hôpital Mame Abdou Aziz de Tivaouane, ont été placées sous mandat de dépôt, révèle Seneweb. Les mises en cause, pour rappel, avaient bénéficié, mercredi, d'un deuxième retour de parquet. Leurs avocats vont faire face à la presse incessamment.



En guise de soutien à leur arrestation, leurs camarades du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) ont décidé de paralyser le système pour 72 heures.