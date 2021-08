Affaire des 50 milliards F CFA : Sale temps pour Amadou Bâ, Me Diop et Imencio Moreno Monsieur Amadou BA, Maitre Mamadou DIOP (ex greffier) et Monsieur Imencio Moreno, convoqués à la Brigade de recherches, pour les entendre et mener une enquête exhaustive sur une plainte de la société LOCAFRIQUE pour les délits de faux et d’usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 06:13 | | 0 commentaire(s)|

Il leur est reproché par l’auteur de la plainte, de s’être indument arrogé les fonctions de Président du Conseil d’Administration, de Directeur Général de LOCAFRIQUE et d’Administrateurs , après avoir organisé frauduleusement en dehors du siège social de la société sis aux Almadies, une Assemblée Générale et un Conseil d’Administration à Cambérene ; et d’avoir utilisé par la suite de faux procès-verbaux d’Assemblée Générale et de Conseil d’Administration devant la justice et également auprès des banques et établissements financiers.



Monsieur Amadou BA et ses complices selon la plainte, ont ainsi pu obtenir certaines décisions de justice qui leur a permis d’une part, de modifier le registre de commerce de LOCAFRIQUE et d’autre part, de faire injonction aux banques de leur autoriser le contrôle du fonctionnement des comptes bancaires et déposer leurs signatures pour prendre possession des avoirs de Locafrique estimés au moment des faits en 2020 à 50 milliards de FCFA.



Pour rappel, Khadim BA actuel Directeur Général de la société plaignante LOCAFRIQUE s’est toujours contenté de défendre sa famille, sa mère et sa fratrie contre son père, à l’occasion des nombreuses accusations pénales et diverses plaintes que Monsieur Amadou BA a déposé en justice contre ses propres enfants et son épouse.



Il a ainsi gagné tous ses procès contre Monsieur Amadou BA notamment par les nombreuses décisions de justice pénale notamment les trois ordonnances de non-lieu rendues le 29 septembre 2021 par le Doyen des Juges d’Instruction feu Samba SALL, les arrêts des 10 novembre 2021 et 1er décembre 2021 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar et enfin, les décisions de la Cour Suprême du Sénégal à savoir, l’arrêt du 6 mai 2021 et l’ordonnance du 13 juillet 2021 rejetant définitivement toutes les demandes de Monsieur Amadou BA contre sa femme et ses 4 enfants.



Monsieur Khadim Ba n’a jamais voulu déposer plainte ou poursuivre son père Monsieur Amadou Ba en justice, en dépit des nombreux faux et usage de faux et escroquerie commis par ce dernier et dont il avait connaissance depuis plus d’un an, se contentant juste de défendre sa famille, ses frères et sœurs avec succès.



Pourquoi aujourd’hui, s’est-il laissé convaincre à trainer son père Monsieur Amadou Ba devant la Justice Pénale ?



Sans doute en raison des excès et exagération de Monsieur Amadou Ba qui est allé jusqu’à le faire condamner en son absence à 12 Milliards de Francs CFA et à 2 ans de prison avec sursis dont 3 mois ferme.



Après l’appel formé par Monsieur Khadim BA pour faire annuler ce jugement qu’il estime extravagant et injuste parce que rendu sans entendre sa version et en son absence.



La riposte s’annonce manifestement fulgurante pour clore une bonne fois pour tout, cette douloureuse affaire familiale.



Il est difficile de ne pas voir dans le dépôt de cette plainte, une forte pression exercée par la gouvernance de LOCAFRIQUE, notamment son Conseil d’Administration sur la personne de son Directeur Général, Monsieur Khadim BA.



Mamadou DIOP ex Dg de la Rfm et Moreno en garde à vue actuellement à la gendarmerie, le père de Khadim Ba amadou Ba est reconvoqué ce mercredi matin.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos