Affaire des 94 milliards FCFA : Sonko avec de nouvelles preuves met au défi le procureur « s'il est vraiment courageux… » Débouté par le juge d'instruction, Ousmane Sonko ne lâche pas l'affaire du détournement présumé des 94 milliards F CFA impliquant l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo. Selon le leader de Pastef, près de la moitié de cette somme a déjà été empochée par ceux qu'il accuse. Mieux, il met au défi le procureur « s'il est vraiment courageux, je l'invite à ouvrir le dossier… »

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

«Je puis vous dire, aujourd'hui, avec certitude, qu’ils se sont déjà partagé les 45 milliards», révèle Ousmane Sonko qui interpelle le procureur de la République. «Serigne Bassirou Guèye, s'il est vraiment courageux, je l'invite à ouvrir le dossier. Si vous voulez prendre vos voleurs, je suis prêt à vous aider à mettre la main sur eux. Si le procureur veut ouvrir le dossier, je vais lui indiquer la banque, je peux même lui donner le numéro du compte bancaire».



Cependant, Sonko invite la société civile à se saisir de cette affaire. «Parce qu'avec 94 milliards, on peut construire beaucoup d'écoles et d'hôpitaux», signale-t-il dans un post Facebook sur le mur de Pastef/Mbacké où le chef de file de Pastef/Les Patriotes a annoncé de nouvelles preuves, nous dit Vox Populi.



Toujours dans cette affaire, rapporte Pressafrik, le candidat malheureux à la présidentielle de 2019 a fait une autre révélation concernant un enregistrement qui circule sur le net. «Ils ont payé 59 millions pour obtenir un enregistrement de moi, mais heureusement, cet élément sonore m'a blanchi. Un crime n'est jamais parfait», affirme-t-il.



Ousmane Sonko de dévoiler par ailleurs «les manœuvres» du régime pour l'écarter de l'espace politique. «Chaque jour, ils font tout au Palais pour me liquider, mais Dieu merci, je reçois toutes les informations», dit-il. Avant de jurer : «Ils rembourseront ce qu'ils doivent au peuple».



