Affaire des 94 milliards : deux journalistes auditionnés aujourd’hui La commission d’enquête parlementaire a démarré les auditions dans l’affaire dite des 94 milliards liés au titre foncier Tf 14-51 R. Deux journalistes ont été auditionnés ce lundi 27 mai 2019, selon la RFM. Il s’agit de Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication et de Mamadou Mouth Bane, Directeur de publication de Dakar Times.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Le patron du journal Le Quotidien, s’est d’ailleurs confié à seneweb à sa sortie d’audition. « Par devoir citoyen, j’y ai répondu. J’ai été auditionné par la commission et j’ai répondu à toutes les questions », a-t-il dit, refusant toutefois de donner les détails de son entretien avec les parlementaires. « Puisque la commission n’est pas publique, je ne peux pas parler de la teneur de cette séance », a-t-il soutenu.



Sa convocation par la commission d’enquête parlementaire, se justifie par les informations à charge contre Ousmane Sonko, qu’il avait publiées sur cette affaire de 94 milliards et dans laquelle le leader du Pastef accuse l’ex-directeur des Domaines, Mamour Diallo.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos